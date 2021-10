Son dakika: Başkan Erdoğan Adana’da: Türkiye’ye yatırım çağrısı! Dev projeler açıldı

BİZİM İSTİKAMETİMİZ HER ZAMANKİ GİBİ MİLLETİMİZE DÖNÜKTÜR

İnsansız hava araçlarından yerli elektrikli otomobile kadar pek çok atılımı bu vizyon sayesinde bugünkü seviyesine getirdiklerini ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

"İnşallah Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata, her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. Gençler başta olmak üzere bu gerçeğin farkında olan herkes yaşanan gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Dünya ve Türkiye gerçeklerine gözleri de gönülleri de kapalı olanlar ise kendi kısır gündemlerinin peşinde bir o tarafa, bir bu tarafa savrularak aslında ne kadar sığ ve kifayetsiz olduklarını gösteriyor. Bunlara kalsa ülke olarak, araya gideriz, kimse dönüp bakmaz.

Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür. Milletimiz bizden ne istiyor? Yatırım istiyor, işte yatırım. Milletimiz bizden ne istiyor? Üretim istiyor, işte üretim. Milletimiz bizden ne istiyor? İstihdam istiyor, işte istihdam. Milletimiz bizden ne istiyor? Güvenlik ve huzur istiyor, işte güvenlik işte huzur. Milletimiz bizden ne istiyor? Kendisinin ve ülkesinin başı dik olmasını istiyor, işte güçlü ve büyük Türkiye, velhasıl milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz. Bugüne kadar hep öyle oldu, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Bizde zorsunmak yok, sıkıntılarımız elbette var ama hamdolsun hepsinin de çözümü bizde mevcut."

VATANDAŞLARIMIZI KORUYORUZ

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın, siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizin en az hasarla hatta çoğu alanda çok büyük kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz. Mesela küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." dedi.

Dünyanın değişik bölgelerindeki küresel krizlerden de örnekler veren Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde, Almanya'da, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de böyle bir sorun yok. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden, her sorundan, her saldırıdan, her badireden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Varsın ötekiler kendi yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar. Biz, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz, gerisi lafı güzaf. Herkesin sözü ve duruşu kendi cibilliyetini gösterir. Biz Adanalı gibi delikanlı, Adanalı gibi harbi, Adanalı gibi çalışkan, Adanalı gibi dik duruşlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Rabb'im muhabbetimizi, sevgimizi, uhuvvetimizi daim eylesin diyorum."

Geçen 19 yılda 81 vilayetin tamamını da Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yatırımlara kavuşturduklarını belirten Erdoğan, "Bilhassa yaşı 20 öncesiyle bugünü mukayese etmeye müsait olanlar aradaki büyük farkı çok daha iyi biliyorlar. Bu kapsamda son 19 yılda Adana'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 50 milyar, yani bunu eski rakama vurduğumuz zaman 50 trilyon, bu yatırımı yaptık." dedi.