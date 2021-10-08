Rize-Artvin Havalimanı için nefesler tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

"RİZE MİMARİSİNİ HATIRLATAN DOKUDA OLACAK"

Havalimanının uluslararası nitelikli olacağını vurgulayan Çeber, "Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacak. 3 kilometre uzunluğunda ve dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir pist olacak. Terminal binamız, yöresel mimarinin bolca kullanıldığı, eski Rize mimarisini hatırlatan bir dokuda olacak. Etrafındaki tüm yapılarda da yöresel mimariyi bolca kullanacağız. Binanın içinde de her bir yöresinde Rize'ye özgü küçük dokunuşlar göreceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. İnşallah tamamlandığında Rize, Artvin'e, bölgemize turizm anlamında, ticaret anlamında ve aklınıza gelebilecek her türlü anlamda katkı sağlayacak. İlimizi, bölgemizi birkaç seviye atlatacak bir yatırımı inşallah halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Kavşak çalışmalarının da hızla ilerlediğini dile getiren Vali Çeber, "Bu havalimanının şöyle bir özelliği var; denize dolgu Türkiye'nin ikinci havalimanı. Daha önce Ordu-Giresun vardı. Kavşakta da denize dolgu işlerde de orada yaşanan tecrübeleri biz buraya avantaj olarak yansıttık. Belli düzenlemeler yapıyoruz. Kavşakta da başka yerlerde yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacak şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Orada da yüzde 35-40'lar seviyesine geldik. Havalimanımızın bitişine entegre olarak orası da bitmiş olacak. İnşallah herhangi bir trafik problemi yaşamamış olacağız" diye konuştu.