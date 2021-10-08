Başkan Erdoğan'dan Eyüpsultan'da kabristan ziyareti! Şule Yüksel Şenler ve Ahmet Kekeç'i unutmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası Başkan Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, merhum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.
Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Başkan Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı.
Cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, ardından camiden ayrıldı. Vatandaşlar cami çıkışında Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Erdoğan daha sonra burada bulunan Eyüpsultan Camii Haziresi'ndeki gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, merhum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.
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