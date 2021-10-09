Şehit ailelerinden FOX TV'ye Başak Demirtaş'ın çıkarılmasına sert tepki! "Terör propagandası yapıldı"
Yasin Börü ve arkadaşlarının azmettiricisi olarak cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Kobani (Ayn el-Arab) olaylarının yıl dönümünde FOX TV canlı yayına alınması şehit ve gazi ailelerinin tepkisine neden oldu.
Kobani olaylarının yıl dönümünde Amerikan fonlamalı FOX TV'ye Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.
FOX'ta yaşananları ve sonrasında ortaya çıkan tabloyu yorumlayan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu durumun pişkinliğin ötesinde bu milleti incitmek olduğunu söyledi.
HDP VE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLİŞKİSİ
Gündüz, "6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin talimatı ile terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit olurken, 37 kişi hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve 3 arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi. Bebek katili PKK terör örgütü yandaşlarının saldırıları bunlarla sınırlı kalmadı. Ayrıca çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu." dedi.
"SİZİ NE KÜRT NE TÜRK OLARAK KABUL ETMİYORUZ"
Gündüz, "Bu saldırıların devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı. 7 yıl önce eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Sokağa inin' çağrısı üzerine başlayan 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, Demirtaş'ın eşine televizyon ekranlarında 'O hiç pişman olmadı' dedirtmek pişkinliğin ötesinde bu milletin ruhunu incitmek, kasıtlı bir şekilde terör propagandası yapmaktır. Sizi asla ne Kürt ne Türk olarak kabul etmiyoruz. Siz teröristsiniz." şeklinde konuştu.
ABD'Lİ FOX'TAN DEMİRTAŞ'I AKLAMA ÇABASI
FOX TV 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti.
İsmail Küçükkaya'nın Demirtaş güzellemesi dikkatlerden kaçmadı.
FOX'un eski sunucusu Fatih Portakal da Demirtaş güzellemesinden geri durmadı.
Portakal, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Demirtaş'a destek verdi.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN DEMİRTAŞ SEVDASI!
Küçükkaya, terörist Demirtaş için "Hayatının kıymetli bir 5 yılı... Eşinden, kızlarından, annesinden, babasından, sevdiklerinden, mavi gökyüzünün altında olmaktan uzakta" cümlelerini kullanadı.
FATİH PORTAKAL'DAN DESTEK SÖZLERİ!
FOX'un eski sunucusu Fatih Portakal da Demirtaş güzellemesinden geri durmadı.
Portakal, sosyal medya hesabından "Cezaevinden bir roman daha… Siyasetten tutuklulu siyasete oradan yazarlığa… Aklıma düşen soru şu oldu: Demirtaş nereye koşuyor? Çıktığında siyasete mi döner yoksa edebiyatla mı uğraşır? İzleyip göreceğiz." paylaşımı yaparak Demirtaş'a destek verdi.
RTÜK'TEN FOX TV'YE İNCELEME
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla yayınlanan 'Çalar Saat' programındaki Selahattin Demirtaş güzellemesine ilişkin harekete geçti.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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