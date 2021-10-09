Şehit ailelerinden FOX TV'ye Başak Demirtaş'ın çıkarılmasına sert tepki! "Terör propagandası yapıldı"

"SİZİ NE KÜRT NE TÜRK OLARAK KABUL ETMİYORUZ"

Gündüz, "Bu saldırıların devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı. 7 yıl önce eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Sokağa inin' çağrısı üzerine başlayan 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, Demirtaş'ın eşine televizyon ekranlarında 'O hiç pişman olmadı' dedirtmek pişkinliğin ötesinde bu milletin ruhunu incitmek, kasıtlı bir şekilde terör propagandası yapmaktır. Sizi asla ne Kürt ne Türk olarak kabul etmiyoruz. Siz teröristsiniz." şeklinde konuştu.



