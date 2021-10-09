Başkan Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu! "Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti
Başkan Erdoğan’ın Adana çıkarması büyük ses getirdi. Programı kapsamında geçlerle buluşan Başkan Erdoğan'ın ziyareti renkli anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan, Aşık Veysel’e ait “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan, bugün Adana'da düzenlenen birçok açılış ve önemli programlara katıldı.
Başkan Erdoğan, ilk olarak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana 'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın 2. durağı Merkez Park'tı ve burada 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılışı'na iştirak etti.
Ardından Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ne geçen Başkan Erdoğan AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak dikkat çeken mesajlar verdi.
Daha sonra Çukurova Üniversitesi'ndeki Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi'ne giden Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN GEÇLERLE BULUŞTU
Programı kapsamında geçlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın ziyareti renkli anlara da sahne oldu.
Buluşmaya 81 ilden üniversite kazanan öğrenciler katıldı.
"UZUN İNCE BİR YOLDAYIM..."
AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Başkan Erdoğan'ın Aşık Veysel'e ait "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsüne eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar büyük beğeni topladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İsmet Uçma kimdir, kaç yaşındaydı? AK Parti milletvekili İsmet Uçma neden öldü?
- MEB tatil takvimi: İlk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında yapılacak? 2021-2022 tatil günleri...
- Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı! ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav ilanı 2021! Adalet Bakanlığı sınav başvuru ne zaman?
- 4 bin 20 lira maaşla lise mezunu personel alımı! MEB toplamda 5.872 kişi alacak! Başvuru için geri sayım…
- POMEM adaylarına müjde! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için kritik tarih! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık eşi kimdir, ne iş yapıyor?
- 2022 KPSS takvimi belli oldu mu? ÖSYM lise mezunu Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans KPSS başvuruları ne zaman?
- 50 TL banknotu görünce gözlerine inanamadı! Değeri katlanarak artıyor! Cebinizi hemen kontrol edin!
- Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?
- Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game 2. sezon olacak mı?
- Evlenenlere maaşın 24 katına kadar para yardımı! 2008’den beri veriliyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!
- Türkiye Kart nedir? PTT Türkiye kart başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart ne zaman çıkacak? Hangi illerde geçerli?