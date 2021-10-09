POMEM mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? POMEM mülakat sonuçları bu ay açıklanacak mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 bin polis alımı için 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası yapılan POMEM sözlü mülakatlarının sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Sonuç açıklaması için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. İşte, POMEM mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? POMEM mülakat sonuçları bu ay açıklanacak mı 2021?

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUCU AÇIKLANDI MI?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.