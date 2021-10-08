MSB paylaştı! Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından nefes kesen görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda 27 Eylül-08 Ekim 2021 tarihleri arasında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler" ifadeleri yer aldı.
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs K.lığımızda 27 Eylül-08 Ekim 2021 tarihleri arasında icra edilen Millî Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'ndan görüntüler. #MSB #TSK pic.twitter.com/q66LFx2VPx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2021