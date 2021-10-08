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MSB paylaştı! Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından nefes kesen görüntüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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MSB paylaştı! Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından nefes kesen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda 27 Eylül-08 Ekim 2021 tarihleri arasında icra edilen Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler" ifadeleri yer aldı.

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