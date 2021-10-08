Sayıştay’ın Ankara’daki asfalt raporu ortaya çıktı! 87 milyon lira kamu zararı var

İşlemle ilgili olarak "Kimler zengin edilmek istendi?" diye sorulan raporda 93 milyon liralık asfalt ihalesinin verildiği BELKO şirketinin asfalt yapım işini yasaya aykırı olarak 15 alt taşerona verdiği yer alıyor. Yapılan kaplamanın yüzde 50'den fazlası ise daha kış gelmeden 45 noktada bozuldu.

Kamu zararına neden olan kişilerle ilgili gereken işlemlerin yapılması istenen raporda şu ifadeler yer aldı:

Açık ihaleli ve kaliteli bir imalat yerine yani sıcak asfalt yerine 1-2 yıl dahi gitmeyen ve konforsuz 'Sathi Kaplamalı' asfalt işinin 21/B'den ihale edilip iş artışı verilmek suretiyle toplam 87 milyon lira kamu zararına neden olunmuştur. Çünkü yapılan bu harcama boşa gitmiş yolların çoğu kışı görmeden bozulmuştur.