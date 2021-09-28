Melih Gökçek hakkındaki iddialara ilişkin A Haber’e konuştu! Mansur Yavaş için suç duyurusunda bulunacağım

117 DOSYADA FETÖ'YE RANT SAĞLANDIĞI İDDİASINA YANIT

"Sadece iki dosya üzerine gittim oraya. 117 tane Belediye Meclisi'nden geçen imar hareketinde bizim FETÖ'ye rant kazandırdığımız iddiası var. Bu külliyen yalan. Nitekim soruşturma yapıldı. Savcılığa verildi. Savcılığa verilen dilekçeler diyor ki 'Bizim bulabildiğimiz bir şey yok. Bunu bulursa ancak savcılık bulur.' Ama buna karşı avukatlar sanki bir şey bulmuş gibi üzerine yazı yazıp dilekçeyi savcılığa veriyor."