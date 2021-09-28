Melih Gökçek hakkındaki iddialara ilişkin A Haber'e konuştu! Mansur Yavaş için suç duyurusunda bulunacağım
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ’ye rant sağladığı iddiasıyla hakkında yapılan suç duyuruları hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gökçek, suç duyuruları hakkındaki detayları paylaşırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Gökçek "Ben mi FETÖ'cüyüm yoksa Mansur Yavaş mı FETÖ'ye yakışıyor görelim? Şimdi bunun hakkında bir dosya hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek FETÖ'ye rant sağladığı iddiasıyla hakkında yapılan suç duyuruları hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
117 DOSYADA FETÖ'YE RANT SAĞLANDIĞI İDDİASINA YANIT
"Sadece iki dosya üzerine gittim oraya. 117 tane Belediye Meclisi'nden geçen imar hareketinde bizim FETÖ'ye rant kazandırdığımız iddiası var. Bu külliyen yalan. Nitekim soruşturma yapıldı. Savcılığa verildi. Savcılığa verilen dilekçeler diyor ki 'Bizim bulabildiğimiz bir şey yok. Bunu bulursa ancak savcılık bulur.' Ama buna karşı avukatlar sanki bir şey bulmuş gibi üzerine yazı yazıp dilekçeyi savcılığa veriyor."
MANSUR YAVAŞ'A HODRİ MEYDAN
Buna karşı ben savunmamı hazırladım. Bunların içinde FETÖ'ye bir tane rant sağlayan dosya bulamadılar. Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Neden bulunacağım? 117 tane dosyadan rant var dediniz. Neden bunları belediye meclisine getirip iptal etmiyorsunuz? O zaman siz Mansur Yavaş olarak görevinizi kullanıyorsunuz. Kaynağı olmayan saçma sapan işler.
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