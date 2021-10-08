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Son dakika: Reuters'ın Merkez Bankası haberine yalanlama! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki: Endişe verici

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Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Son dakika: Reuters’ın Merkez Bankası haberine yalanlama! İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan tepki: Endişe verici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberini yalanladı. Altun, "Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum." diyerek tepki gösterdi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan anlattı.

Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, ikili arasında son haftalarda iletişimin de azaldığını yazdı. Reuters'ın bu haberine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi.

İşte Fahrettin Altun'un açıklaması:

"'Yalan haber'i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN!"

İŞTE REUTERS'IN YALAN HABERLERİ


Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'a güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığını söylediler.

Reuters'a bilgi veren üç kaynaktan ikisi daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Erdoğan'a geçmişte söylendiğini, ancak gerçekleşmenin Eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çektiler.

Reuters kendisine bilgi veren kaynaklardan oluşan memnuniyetsizliğin Erdoğan'ın Kavcıoğlu'nun görevine son verme ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı hakkında fikir sahibi olamadı.

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen kaynaklara göre, Erdoğan daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadı.

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