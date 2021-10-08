Son dakika: Reuters’ın Merkez Bankası haberine yalanlama! İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan tepki: Endişe verici

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Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'a güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığını söylediler.

Reuters'a bilgi veren üç kaynaktan ikisi daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Erdoğan'a geçmişte söylendiğini, ancak gerçekleşmenin Eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çektiler.