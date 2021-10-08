Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bunlar beyhude gayretler

"GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYORUZ "

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tarihindeki büyük denizcilerden aldığı ilhamla başarıyla görevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Bakan Akar, "15 Temmuz sonrasında bazı fitne fesat yuvaları çalıştı ama muvaffak olamadı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir bütün halinde kendisine verilen görevleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimiz 2020 yılında bir yılda 200 bin saat seyir yaparak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. 182 gün kıyıya gelmeden görev yapan gemimiz oldu. Deniz Kuvvetlerimiz hainlerden temizledikçe güçlendi, güçlenmeye devam ediyor" diye konuştu.

"AZİMLİ, KARARLI VE MUKTEDİRİZ"

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Yunanistan ile yaşanan problemlere değinen Akar, şunları söyledi: "Biz Yunanistan ile problemlerin uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde diyalog yoluyla siyasi çözümler bulunarak çözülmesini, barış ve huzur ortamında iki taraf halklarının zenginliklerden yararlanarak güven ve refah içinde yaşamasını istiyoruz. Bizim samimi kanaatimiz, dileğimiz bu. Maalesef özellikle Yunanistan'daki bazı siyasiler saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen ve mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırıyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir."

Yunanistan'daki hem siyasi hem askeri liderleri akla, mantığa ve olaylara aklıselimle bakmaya davet ettiklerini belirten Akar, bazı eski asker ve siyasetçilerle akademisyenlerin bunları gördüğünü, Türkiye'nin haklı olduğunun görülmeye başlandığını ifade ettiklerini söyledi.