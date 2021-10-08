08 Ekim 2021, Cuma
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bunlar beyhude gayretler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki bazı siyasilerin sorunlara çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırmaya çalıştığını belirtti. Akar "Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir" dedi.