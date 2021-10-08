F-16 fiyatı ne kadar? Türkiye’de kaç F-16 var? F-16 Block 70 özellikleri nelerdir?
F-16 fiyatı ne kadar? Türkiye’nin ABD’den almak istediği F-16 fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye’de kaç F-16 var sorusuna yanıt aranıyor. Reuters, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye talepte bulunduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından F-16 Block 70 özellikleri nelerdir sorusunun cevabı merak ediliyor.
F-16 fiyatı ne kadar? Türkiye'de kaç F-16 var? F-16 Block 70 özellikleri nelerdir? Türkiye'nin ABD'den F-16 almak için talepte bulunmasının ardından F-16'lar yeniden gündem oturdu. Türkiye'nin 80 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 40 tane yeni F-16 alımı için ABD'ye talepte bulunduğu iddia edildi. İddiaların ardından F-16 fiyatı ve özellikleri hakkında sorgulama yapılıyor.
F-16 FİYATI NE KADAR?
Amerika Birleşik Devletleri, uçak sayısının yanı sıra üretimde de ilk sırada yer alıyor. Yapılan araştırmaya göre bugün için ülkelerin en fazla kullandığı savaş uçağı 2 bin 267 adetle F-16 Fighting Falcon. İlk olarak General Dynamics tarafından ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen Savaşan Şahin F-16, ilk uçuşunu Şubat 1974'te yaptı.
General Dynamics daha sonra savaş uçağı birimini Lockheed Martin'e sattı. Bugüne kadar 4 binden fazla üretilen F-16'ları en fazla kullanan ülke 790 adetle ABD. İsrail 175 adet, Mısır 168 adet, Türk hava kuvvetleri ise 158 adetle hava gücünde ağırlıkla F-16'ları tercih ediyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki uçaklardan 154'ünün montajı Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzaya Sanayii / TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi.
1972'de üretimine başlanan F-16, 20 milyon dolar civarındaki birim fiyatı ile oldukça uygun bir savaş uçağı. Son yılların gözdesi F-35'ler ise varyantına göre 70 ile 100 milyon dolardan satılıyor.
Bu nedenle ABD'nin uzun bir aradan sonra yeniden F-16 siparişi vermesi bekleniyor. Tek motorlu F-16 savaş uçağı, saatte 2 bin 175 km hıza ulaşabiliyor. 7 bin 800 kg faydalı yük kapasitesi bulunan Savaşan Şahin, 15 bin 240 metre irtifaya çıkıp, 3 bin 890 km menzile uçabiliyor.
F-16 BLOCK 70 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
F-16 savaş uçakları bu temel ayrımlardan sonra birde teknolojik anlamda daha spesifik veriler elde edilmesi maksadıyla ve görev tanımlarını ayırmak maksadıyla 'Block' olarak sınıflandırılan bir ayrıma daha tabii tutulmaktadır. Block 5, Block 10, Block 15, 25, 30, 40, 50 vs şeklinde sıralanan block numaraları uçağın teknolojik anlamda gelişmişliğini simgeleyen bir diğer göstergedir.
Block 1'den itibaren Block 25'e kadar olan F-16 uçakları A ve B model mertebesindedir. Block 25'den itibaren Block 60'a kadar C ve D mertebesinde, Block 60 ise E ve F mertebesindedir. Gelişim işlemleri yakın zaman önce tamamlanan Viper seviyesi F-16'lar ise Block 70 olarak nitelendirilip, mertebesi V harfi ile ifade edilmektedir.
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