F-16 fiyatı ne kadar? Türkiye’de kaç F-16 var? F-16 Block 70 özellikleri nelerdir?

F-16 FİYATI NE KADAR?

Amerika Birleşik Devletleri, uçak sayısının yanı sıra üretimde de ilk sırada yer alıyor. Yapılan araştırmaya göre bugün için ülkelerin en fazla kullandığı savaş uçağı 2 bin 267 adetle F-16 Fighting Falcon. İlk olarak General Dynamics tarafından ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen Savaşan Şahin F-16, ilk uçuşunu Şubat 1974'te yaptı.

General Dynamics daha sonra savaş uçağı birimini Lockheed Martin'e sattı. Bugüne kadar 4 binden fazla üretilen F-16'ları en fazla kullanan ülke 790 adetle ABD. İsrail 175 adet, Mısır 168 adet, Türk hava kuvvetleri ise 158 adetle hava gücünde ağırlıkla F-16'ları tercih ediyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki uçaklardan 154'ünün montajı Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzaya Sanayii / TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi.