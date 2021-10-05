Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a diyalog çağrısı

"Tüm ikazlarımıza rağmen komşumuz Yunanistan maalesef taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürüyor." ifadesini kullanan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız. Ancak ülkemizin ve KKTC'nin hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim."