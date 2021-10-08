Son dakika: Ankara merkezli 27 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
Son dakika haberine göre Ankara merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik operasyonda 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci olmak üzere toplam 56 şüphelinin Ankara merkezli 27 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.