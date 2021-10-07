Yunanistan'dan İzmir skandalı! Yunan Türkiye'yi tahrik etmeye devam ediyor

Doğu Akdeniz'deki saldırganlığına devam eden Yunanistan Türkiye'nin yasal haklarını çiğnemeye devam ediyor. Batılı ülkeleri arkasına alan Yunanistan bununla da kalmayarak Türkiye'nin dibindeki adalarda tatbikat yaptı. Önce Türk tarafını taciz eden Yunan askerler, ardından arkalarına İzmir'i alarak fotoğraf çektirdi.