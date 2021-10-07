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Yunanistan'dan İzmir skandalı! Yunan Türkiye'yi tahrik etmeye devam ediyor

Doğu Akdeniz'deki saldırganlığına devam eden Yunanistan Türkiye'nin yasal haklarını çiğnemeye devam ediyor. Batılı ülkeleri arkasına alan Yunanistan bununla da kalmayarak Türkiye'nin dibindeki adalarda tatbikat yaptı. Önce Türk tarafını taciz eden Yunan askerler, ardından arkalarına İzmir'i alarak fotoğraf çektirdi.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 11:30
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Yunanistan’dan İzmir skandalı! Yunan Türkiye’yi tahrik etmeye devam ediyor

Yunanistan, Ege Adaları üzerinden tahriklerine devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin dibinde bulunan birkaç adada tatbikat yapıldı.

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Yunanistan’dan İzmir skandalı! Yunan Türkiye’yi tahrik etmeye devam ediyor

Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da bu tatbikatlarda yer aldı.

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Yunanistan’dan İzmir skandalı! Yunan Türkiye’yi tahrik etmeye devam ediyor

SKANDAL POZ

Koyun Adası'nda da tatbikat yapılırken; tatbikatı adada izleyen Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde Yunan askerleri ile poz verdi.

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Yunanistan’dan İzmir skandalı! Yunan Türkiye’yi tahrik etmeye devam ediyor

"HER ADA YUNAN YURDU"

Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hardalias, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz!" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan’dan İzmir skandalı! Yunan Türkiye’yi tahrik etmeye devam ediyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına Türkiye'nin resmi yanıt vermesiyle Ankara-Atina hattındaki gerilim bir kez daha gözle görülür hale büründü.