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Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! İstanbul kanatlarımın altında

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Selçuk Bayraktar’dan Bayraktar TB2 paylaşımı! İstanbul kanatlarımın altında

Dünyanın korkuyla izlediği Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar sosyal medya kanallarından paylaşımda bulundu. TEKNOFEST 2021'de AKINCI tarafından kaydedilen Bayraktar TB2'nin görüntülerini paylaşan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçuk semaya..." ifadelerine yer verdi.

Türk İHA/SİHA'larının mimarı, Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar özel bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST2021'de Bayraktar AKINCI tarafından kaydedilen BayraktarTB2'nin görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya kanallarında #tbt olarak paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." ifadelerine yer verdi.

Bayraktar yorumlarında "İstanbul kanatlarımın altında" ifadelerine de yer verdi.

İşte Selçuk Bayraktar'ın yayınladığı video;

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