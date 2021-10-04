Alman basınından Türk SİHA’larına övgü! Erdoğan’ın politikasının yükselen gücü

Yazıda, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'a dair de çarpıcı ifadeler kullanıldı. Festivalin, genç katılımcılar için teşvik edici bir platform olduğundan bahsedilirken "Öğrenciler, TEKNOFEST'te yaptıkları cihazları sergiliyor. En güzel modeller teklifi kapıyor. Türk gençleri yerli silahlara hevesli" ifadeleri kullanıldı.