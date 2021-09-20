20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bitlis'te PKK operasyonu! SİHA'lar etkisiz hale getirdi

Son dakika | Bitlis'te PKK operasyonu! SİHA'lar etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2021
ABONE OL
Son dakika | Bitlis’te PKK operasyonu! SİHA’lar etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Bitlis'te düzenlenen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis il Jandarma Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

PKKnın sözde lider kadrosunda büyük panik PKK'NIN SÖZDE LİDER KADROSUNDA BÜYÜK PANİK
Terörle mücadelede PKKya ATAK darbesi TERÖRLE MÜCADELEDE PKK'YA ATAK DARBESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA