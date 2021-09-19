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Son dakika: Siirt'te J-İHA/SİHA ile terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

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Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Son dakika: Siirt’te J-İHA/SİHA ile terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Siirt'te yapılan terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgütü grubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir."

Siirtte terör operasyonu SİİRT'TE TERÖR OPERASYONU

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