Son dakika: Siirt'te J-İHA/SİHA ile terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Siirt'te yapılan terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgütü grubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir."