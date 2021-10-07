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Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler için 15 yıla kadar hapis istemi! Eşini bile suçladı ama asıl örgütçüleri gizledi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler için 15 yıla kadar hapis istemi! Eşini bile suçladı ama asıl örgütçüleri gizledi

Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ’cüler Salih Fidan ve Samet Güre hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ’nün Irak’taki öğretmenlerinden olduğu tespit edilen Fidan ve Güre’nin örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında 50 FETÖ’cüyü teşhis ettiğini, bunlar arasında eşinin bile olduğunu belirterek, tahliye edilmesini istedi. Savcı ise sanıkların teşhiste bulundukları tüm şüpheliler hakkında daha önceden soruşturma yürütüldüğünü belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmamalarını istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalanmış, getirildikleri İstanbul'da 11 Ocak 2021'de tutuklanmıştı. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fidan ve Güre'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adliyesindeki Mahkemeye, cezaevinden video konferansla bağlanan sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

EŞİNİ BİLE SUÇLADI

Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu düşündüğü 50 kişiyi teşhis ettiğini ve bunlardan 21'inin hiç işlem görmemiş kişilerden oluştuğunu söyleyerek, "Bunların içinde eşi de bulunmaktadır. Tanık olarak, da teşhiste bulunduğu kişi hakkında beyanda bulunmuştur" dedi.

PİŞMANLIKLARI YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu yargılanan Güre ve Fidan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, sanıkların teşhiste bulundukları tüm şüpheliler hakkında daha önceden soruşturma yürütülmesi nedeniyle, beyanlarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.
Sanıklar ile avukatları, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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