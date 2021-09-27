Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 Türkmenistan'daki törende görüntülendi! SİHA'lar Türkmenistan envanterinde

Türkiye'nin dünya tarafından övgüyle söz edilen SİHA'sı Bayraktar TB2'ler Türkmenistan'ın 30. Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde yer aldı. Türkmenistan envanterine de giren Türk SİHA'ları ilk kez bu törende görüntülendi.