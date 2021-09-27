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Haberler Galeri Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 Türkmenistan'daki törende görüntülendi! SİHA'lar Türkmenistan envanterinde

Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 Türkmenistan'daki törende görüntülendi! SİHA'lar Türkmenistan envanterinde

Türkiye'nin dünya tarafından övgüyle söz edilen SİHA'sı Bayraktar TB2'ler Türkmenistan'ın 30. Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde yer aldı. Türkmenistan envanterine de giren Türk SİHA'ları ilk kez bu törende görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 16:13
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Türk SİHA’ları Bayraktar TB2 Türkmenistan’daki törende görüntülendi! SİHA’lar Türkmenistan envanterinde

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri envanterine girdikten sonra ilk kez kameralara yansıdı. Türkmenistan'ın 30'uncu Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde, Bayraktar TB2 de kortejde yer aldı. Törenin ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk SİHA’ları Bayraktar TB2 Türkmenistan’daki törende görüntülendi! SİHA’lar Türkmenistan envanterinde

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Savaş bölgelerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken ve dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Bayraktar TB2, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

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Türk SİHA’ları Bayraktar TB2 Türkmenistan’daki törende görüntülendi! SİHA’lar Türkmenistan envanterinde

Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi. Gündeme Dair Her Şey'in aktardığına göre, Türkmenistan'ın 30'uncu Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen geçit töreninde, TB2'ler de yer aldı.

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Türk SİHA’ları Bayraktar TB2 Türkmenistan’daki törende görüntülendi! SİHA’lar Türkmenistan envanterinde

18 PANTENT BAŞVURUSU YAPILDI

Hava araçlarına yönelik patent sayılarında önemli bir ivme yakalayan Türkiye, 2020 yılında bu alanda 18 patent başvurusu yaptı.

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Türk SİHA’ları Bayraktar TB2 Türkmenistan’daki törende görüntülendi! SİHA’lar Türkmenistan envanterinde

Hava araçlarına yönelik patent sayılarında önemli bir ivme yakalayan Türkiye, 2020 yılında bu alanda 18 patent başvurusu yaptı.