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Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? İşte sebebi…

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021
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Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? İşte sebebi…

Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Sosyal medya uygulamalarına dünya genelinde saatlerce erişim sağlanamadı. Bu nedenle iletişim kuramayan vatandaşlar Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, dün internet neden çöktü? Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada kesintinin olası nedenlerine değindi. İşte; Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü sorusunun cevabı!

Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? Dün internet neden çöktü? İnternette yaşanan kesintilerin ardından dünya genelinde milyonlarca insanın ulaşımı aksadı. 6 saate yakın büyük kesinti sırasında Facebook'un tüm uygulamalarına erişim sağlanamadı. Facebook şirketinin sadece sistemleri değil borsadaki değeri de çöktü. Şirket bir anda yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Global krizin ardından Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü sorusuna cevap aranıyor. Peki; dün internet neden çöktü?

İşte erişim sorununun nedeni! İŞTE ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ!
WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

INSTAGRAM, WHATSAPP, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

SANİYEDE 2 MİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Facebook şirketinin sadece sistemleri değil borsadaki değeri de çöktü. Şirket bir anda yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Facebook Inc'in piyasa değeri 920 milyar doların altına geriledi. 45 milyar dolardan fazla eriyen şirketin kaybı saniyede 2 milyon dolara yakın oldu.

'KULLANICI BİLGİLERİ GÜVENDE' AÇIKLAMASI

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberler' target='_blank'>haberleri yalanladı.

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