Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? İşte sebebi…

SANİYEDE 2 MİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Facebook şirketinin sadece sistemleri değil borsadaki değeri de çöktü. Şirket bir anda yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Facebook Inc'in piyasa değeri 920 milyar doların altına geriledi. 45 milyar dolardan fazla eriyen şirketin kaybı saniyede 2 milyon dolara yakın oldu.

'KULLANICI BİLGİLERİ GÜVENDE' AÇIKLAMASI

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberler' target='_blank'>haberleri yalanladı.