WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WhatsApp ve Instagram erişim sorunu bitti mi son dakika? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 6 saattir küresel çapta devam eden erişim sorunu sona erdi. Kullanıcılar uygulamaların düzelip düzelmediğini merak ediyor. İşte, WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WhatsApp ve Instagram erişim sorunu bitti mi son dakika?

FACEBOOK VE INSTAGRAM ERİŞİME AÇILDI

Sosyal medya platformu Facebook ve Instagram saat 01.00 itibariyle bazı bölgelerde erşime açıldı.