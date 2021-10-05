WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WhatsApp ve Instagram erişim sorunu bitti mi son dakika?
WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'ta yaşanan 6 saatlik erişim sorunu sona erdi. Böylece dünya genelinde yaşanan 6 saatlik kriz sona erdi. İşte, WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WhatsApp ve Instagram erişim sorunu bitti mi son dakika?
WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WhatsApp ve Instagram erişim sorunu bitti mi son dakika? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 6 saattir küresel çapta devam eden erişim sorunu sona erdi. Kullanıcılar uygulamaların düzelip düzelmediğini merak ediyor. İşte, WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WhatsApp ve Instagram erişim sorunu bitti mi son dakika?
FACEBOOK VE INSTAGRAM ERİŞİME AÇILDI
Sosyal medya platformu Facebook ve Instagram saat 01.00 itibariyle bazı bölgelerde erşime açıldı.
"SORUN ŞİRKETTEN KAYNAKLANDI" İDDİASI
Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.
Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.
Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.
Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.
Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.
Öte yandan, şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı.
ZUCKERBERG: BENİM DE BİLGİLERİM SATILDI
Veri ihlali ile gündeme gelen Facebook, Intagram ve WhatsApp'ın CEO'su olan ABD'li Mark Zuckerberg geçtiğimiz yıllarda dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.
Facebook CEO'su sıfatıyla şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade veren Mark Zuckerberg, Facebook'ta kullanıcıların kendi bilgileri üzerinde kontrolü olduğunu aktarırken, kullanıcıların kendi bilgilerini istedikleri zaman silebileceklerini söyledi. Zuckerberg, "Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı." dedi.
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