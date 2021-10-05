Facebook, Instagram ve WhatsApp neden çöktü?

Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'a dün dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Siber saldırı iddialarına yol açan kesinti giderilse de uygulamaların normale dönmesi yaklaşık yedi saat sürdü. Kesintinin ardından ABD borsasında Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

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