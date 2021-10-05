Son dakika | 9 ilde 183 şüpheliye Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu başlatıldı

Bakanlığımız koordinesinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında;

Turizm sezonu öncesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 21.05.2021 tarihinde sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı Sahil Rüzgarı operasyonu gerçekleştirilmişti.