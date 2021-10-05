Son dakika | 9 ilde 183 şüpheliye Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu başlatıldı
Son dakika haberi...İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlığımız koordinesinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında;
Turizm sezonu öncesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 21.05.2021 tarihinde sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı Sahil Rüzgarı operasyonu gerçekleştirilmişti.
Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde *"Sahil Rüzgarı-2"* kod adlı operasyon başlatıldı.
Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde;
Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilimizde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik, Tehdit ve Silah Kaçakçılığına Muhalefet ' suçlarını işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 183 şüpheli şahsa yönelik 05.10.2021 tarihinde "Sahil Rüzgârı-2" kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildi.
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