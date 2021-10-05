Son dakika | Eylül ayında PKK yapılanmasına büyük darbe! 95 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurtiçindeki terörist sayısı bugün 189'un altına inmiştir." dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına alınmış, bin 668 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 48 artışla 8 ton 192 kilogram esrar ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.



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