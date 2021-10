Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla birlikte Türkiye'nin muazzam sinerjisi, akıl ve gönül enerjisidir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra TBMM'nin çalışmaya başlamasından memnuniyet duyduğunu, yeni yasama yılının, başta egemenliğin sahibi Türk milletine, milletvekillerine ve parti gruplarına hayırlı olmasını diledi.

Zan ve zehaptan uzak, önyargıdan ve vehimden azade, tutuk ve tufeyli bir duruştan ayrı sağlam bir duruş ve duyuş zenginliğiyle "ülkemize ve milletimize daha fazla ne yapabiliriz?" sorusunun cevabını aradıklarını belirten Bahçeli, bunu ısrarla, inançla ve itinayla yaptıklarını ifade etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Huzurlu bir geleceğin kilitlerini açmak için çırpındıklarını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"İnsanı huzursuzluğa iten asıl hususun, cevabını bulamadığı veya bulsa bile mevcut şartlarda içinden çıkamadığı kronik soru ve sorun alanları olduğunu biliyoruz. Söz konusu bu huzursuzluk halinin, aynı zamanda tatmin edici cevabı bulunamamış sorunların ve de zihni kurcalayan soruların varlığına işaret ettiğinin de farkındayız. Bizim her soruya verilecek bir cevabımız, her soruna yönelik çözüm önerilerimiz vardır, her zaman da milletimizin emrine ve hizmetine bilaistisna amadedir. Böylesi bir müktesebat ve mukavemet ışığında, taşıdığımız sorumlulukların fevkinde hareket etmeye kararlıyız. Teslimiyet anaforuna düşmeden, taviz çukuruna devrilmeden yolumuza ve tarihi yolculuğumuza şevkle devam edeceğiz."

Devlet Bahçeli, MHP'nin, Türk milletinin sesi, Türkiye'nin beka siperi, Cumhur İttifakı'yla birlikte Türkiye'nin muazzam sinerjisi, akıl ve gönül enerjisi olduğunu aktardı.