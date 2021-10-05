Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklama
Son dakika haberleri... TBMM'nin açılmasıyla MHP'de grup toplantıları başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD'nin yaptırım tehditlerine tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'nin şerefini çiğnetmeyeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesine destek veren Bahçeli, "Suriye'de kalıcı bir çözüm bulma vakti gelmiştir" şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorunu' açıklamasını hedef alan Bahçeli, "Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP, İP, HDP vardır." ifadelerine yer verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla birlikte Türkiye'nin muazzam sinerjisi, akıl ve gönül enerjisidir." dedi.
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra TBMM'nin çalışmaya başlamasından memnuniyet duyduğunu, yeni yasama yılının, başta egemenliğin sahibi Türk milletine, milletvekillerine ve parti gruplarına hayırlı olmasını diledi.
Zan ve zehaptan uzak, önyargıdan ve vehimden azade, tutuk ve tufeyli bir duruştan ayrı sağlam bir duruş ve duyuş zenginliğiyle "ülkemize ve milletimize daha fazla ne yapabiliriz?" sorusunun cevabını aradıklarını belirten Bahçeli, bunu ısrarla, inançla ve itinayla yaptıklarını ifade etti.
Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
Huzurlu bir geleceğin kilitlerini açmak için çırpındıklarını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"İnsanı huzursuzluğa iten asıl hususun, cevabını bulamadığı veya bulsa bile mevcut şartlarda içinden çıkamadığı kronik soru ve sorun alanları olduğunu biliyoruz. Söz konusu bu huzursuzluk halinin, aynı zamanda tatmin edici cevabı bulunamamış sorunların ve de zihni kurcalayan soruların varlığına işaret ettiğinin de farkındayız. Bizim her soruya verilecek bir cevabımız, her soruna yönelik çözüm önerilerimiz vardır, her zaman da milletimizin emrine ve hizmetine bilaistisna amadedir. Böylesi bir müktesebat ve mukavemet ışığında, taşıdığımız sorumlulukların fevkinde hareket etmeye kararlıyız. Teslimiyet anaforuna düşmeden, taviz çukuruna devrilmeden yolumuza ve tarihi yolculuğumuza şevkle devam edeceğiz."
Devlet Bahçeli, MHP'nin, Türk milletinin sesi, Türkiye'nin beka siperi, Cumhur İttifakı'yla birlikte Türkiye'nin muazzam sinerjisi, akıl ve gönül enerjisi olduğunu aktardı.
YAPAMAZSIN DİYENLERE GÜLÜP GEÇECEĞİZ
TBMM'nin yeni yasama yılında Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye kazandırılacak pek çok yasal düzenlemenin olacağını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her defasında kükremiş sel olup bendimizi çiğneye çiğneye, dikilmiş korkulukları devire devire, korku tacirlerinden hesap sora sora mücadelemizi müthiş bir seciye ve selametle süsleyeceğiz. Karşımıza geçip 'yapamazsınız' diyenler çıkacak, onlara gülüp geçeceğiz. Yine ve yeniden önümüzü kesmek isteyenler olacak, bir kez daha onları bomboş hayalleriyle baş başa bırakacağız. Nefesi yetişmeyenlere, nefsi elvermeyenlere, kötü niyeti ve nimet bilmezliği gizlenemez düzeyde bulunanlara fırsat vermeyeceğiz, fitneyle örülmüş tuzaklarına düşmeyeceğiz. Doğru duracağız, dürüst davranacağız, düzgün yaşayacağız, dengeli olacağız, milletimizin derdiyle dertlenip, sevinciyle serpileceğiz. Nerede bir mazlum varsa elinden tutacağız, nerede bir garip varsa yanında bulunacağız, nerede bir hain çıkmışsa tam karşı cephesinde yerimizi alacağız."
DAVA ARKADAŞLARIMA RAHMETLER DİLİYORUM
Bahçeli, bölge istişare toplantılarını yüksek bir başarı ve katılımla gerçekleştirdiklerini, ancak geçtiğimiz pazar günü Ankara Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Bartın'dan yola çıkan dava arkadaşlarının içinde bulunduğu minibüsün, elim bir kazaya karıştığını söyledi.
Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Bartın il yönetim kurulu üyesi Murat Sevilmiş'in yaşamını yitirdiğini, 14 dava arkadaşının da yaralandığını hatırlatan Bahçeli, hayatını kaybeden dava arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa temenni etti.
DÜNYA DÜZENİ KONTROLLÜ İSTİLALARIN GÜDÜMÜNDE
Dünya köklü zihniyet değişimlerini tetikleyen güçlü sarsıntıların tesiri altındadır. Asimetrik ve ekonomik gerilimlerin yaygınlık kazanması iyimserliğimizi gölgelemektedir. Dünya üzerinde çok sayıda ülke ve bölge silahlı veya silahsız çatışma halindedir. Çatışmaların maliyeti 15 trilyon dolara ulaşmıştır.
Dünya düzeni kontrollü istilaların güdümündedir. Adalet ve eşitsizlik korkunç seviyededir.
SOÇİ ZİRVESİ İDLİB'İN ÇOK ÖTESİNE GEÇTİBaşta Rusya olmak üzere aynı coğrafya ve kıtayı paylaştığımız ülkelerle ters düştüğümüz sorun alanları vardır. 29 Eylül'de Soçi'de Putin ile 3 saat toplantı yapan Cumhurbaşkanımız Suriye'yi görüşme fırsatı bulmuştur. Rusya ile iş birliği alanlarının uçak motorları, savaş uçakları gibi alanları kapsayacak şekilde genişletmek iki ülkenin de çıkarlarına uygundur. Suriye'de nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vakti Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gelmiştir. Rusya Dışişleri Bakanı ve Kremlin Sözcüsü'nün Türkiye'nin Suriye'deki taahhütlerine uymadığını söylemesi çarpıtmadır. Soçi Zirvesi İdlib'in çok ötesine geçerek bütüncül bir perspektife bürünmüş, karşılıklı anlayış ön plana çıkmıştır. Suriye konusu kağıda dökülmüş, defalarca mutabakat sağlanmış bir durumdur.
MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TEMİN ETTİĞİMİZ SİLAHLAR MI GÖZLERİNE BATIYOR
S-400 konusunda Türkiye tavizsizdir. Türkiye olarak neyi ne zaman alacağımızın hesabını yalnızca Türk milletine vereceğimizi herkesin bilmesi lazım. ABD yaptırım kartını çıkardı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini sananlar iradesiz mankurtlardır. ABD, PKK/YPG'ye bedelsiz silah vermesini hak görüyor da, milli güvenliğimiz için temin ettiğimiz silahlar mı gözlerine batıyor. Hainlere mübah olan Türkiye'ye neden günah. Depolarda çürümesi tavsiye edenler işbirlikçi.. ABD yönetimi yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyor. Varsın etsin. Türk devletinin varlık ve hassasiyetini kimseye çiğnetmeyiz.
SİYASETTE KÜRT SORUNU TARTIŞMASI
Böylesi bir dönemde CHP Genel Başkanı'nın sözde Kürt sorunundan bahsetmesi tesadüf müdür? Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP, İP, HDP vardır.
"HDP'YE TERÖR OLUŞUMUDUR"
HDP terörizmin gayrimeşru oluşumudur. Gazi Meclis her sorunun çözüm adresidir. Ancak, bu kutlu çatı altında emperyalizmin dayatması ile sanal sorunların hesabı yapılamaz.
ABD'NİN ÜLKÜ OCAKLARI TASARISINA TEPKİ: BİZDEN BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ?
Bu sırada FETÖ irtibatlı Demokrat Partili bir senatör, Temsilciler Meclisi'nde gündeme Ülkü Ocakları'nı getirmiştir. 2022 yılı ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın onaylanan metninde, Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir madde de yer almıştır. Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar ülkücülerin varlığından, bu denli mi ürküyorlar cesaretimizden? Ben Ülkü Ocakları'nda yetişmekten iftihar eden bir genel başkanım. İkbal için değil, Türklüğün muzaffer şafağının sökmesi, milletin istiklal ve istikbal haklarının muhafazası için ülkücü oldum, yaşadım. Dünyaya bir kez daha gelsem, yine ülkücü hareketin bir ferdi olurdum. Ey ABD'nin Temsilciler Meclisi, ne anlatsak boş, ne biliyorsanız onu yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ülkü Ocakları'ndan şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, siyaset ve devlet adamı çıkar, adam gibi adam çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet düşmanıdır.
"ERKEN SEÇİM, BASKIN SEÇİM, SEÇİMLERİN ERKENE ÇEKİLMESİ DİYE BİR ŞEY YOKTUR"
Erken seçim, baskın seçim, seçimlerin öne çekilmesi diye bir şey yoktur. Herkes hesabını 2023'e göre yapsın. Millet İttifakı az sabretsin. Allah'ın izni ile onlara sandığı dar edeceğiz.
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