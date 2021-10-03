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Haberler Galeri Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 09:54
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Bartın’da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

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Bartın’da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

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Bartın’da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VEFAT ETTİ

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti.

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Bartın’da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bartın’da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.