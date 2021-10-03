Bartın’da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VEFAT ETTİ

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti.