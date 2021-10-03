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Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti
Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin Bartın Belediye Başkancısı Ahmet Kömeç olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 03.10.2021 09:30Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 09:54