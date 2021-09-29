Yurt provokasyonunda amaçlanan şey tam olarak bu: "Devlet bize sahip çıkmıyor" algısını yaratmak

"HER SOSYAL MEDYA KULLANCISI BİRER YAYINCIDIR"

"Sosyal medyanın etkinliğinin artması ile birlikte, yayıncılığın sadece yüksek tirajlı gazeteler, reytingi olan kanallardan ibaret olmadığı anlaşılmıştır. Her bir sosyal medya kullanıcısı bir yayıncıdır. Dolayısıyla tüm sosyal medya kullanıcıları bu sorumluluk dahilinde hareket etmeli ve bu durumun kanuni müeyyidelerini de bilmelidir. Herhangi bir paylaşım yaparken bu paylaşımın neye hizmet ettiğini, herhangi bir paylaşımı rtederken yada güncel bir TT çalışmasına destek verirken, ilgili hasthag'in (#) kim tarafından, hangi amaçla açıldığını sorgulaması gerekmektedir."

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