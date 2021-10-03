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20 yıla damga vuran reformlar! İşte Kürt sorunu böyle çözüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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20 yıla damga vuran reformlar! İşte Kürt sorunu böyle çözüldü

AK Parti, Türkiye'nin önündeki engeller kaldırılıp, "asla yapılamaz" denilen devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdi. Ret, inkâr ve asimilasyon politikalarına son verildi, TRT Kürdi yayına sokuldu Kürtçe isimlerin kullanılması sağlandı, seçim için Kürtçe propaganda serbest bırakıldı. İşte 20 yıla damga vuran reformlar...

AK Parti, 2002'de "Kürt sorunu" demek bir yana "Kürt" sözcüğünün bile kullanılmadığı bir dönemde iktidara geldi. AK Parti, 20 yıllık iktidarında sorunun çözümü için "asla yapılamaz" denilen devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdi.

OHAL KALDIRILDI

Kürt sorunu konusunda attığı ilk adım Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin kapsamayan OHAL uygulamasını kaldırmak oldu. -Seçimlerde Kürtçe propaganda yapılmasının önü açıldı.

KÜRTÇE KURSLAR AÇILDI

Kürtçe kültürel etkinliklere izin verilirken kurslar da açıldı. Üniversitelerde bölümler kuruldu.

MAHKEMEDE SERBEST OLDU

Cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapılmasına için yapılmasına izin verilirken mahkemelerde Kürtçe tercümanlar görev yapmaya başladı. Belediyeler, hastaneler gibi kamu kurumlarında Kürtçe bilen insanlar istihdam edilerek Türkçe bilmeyen vatandaşların bu hizmetlerden rahatça yararlanmaları sağlandı.

KÜRTÇE YER İSİMLERİ

Bunlardan biri de Kürtçe köy ve şehir isimlerinin tekrar kullanılmasının önünün açılması oldu.

KÜRTÇE TELEVİZYON

TRT'nin "TRT Şeş" adında Kürtçe yayın yapan bir televizyon kanalı açıldı.

DAĞLARDA PİKNİK

Yıllar sonra insanlar dağlara çıkıp, piknik yapabildi, akşamları şehirlerinin sokaklarında aileleri ile özgürce dolaşabilme olanağına kavuştu.

YATIRIMLAR İLE BÖLGENİN ŞEHRESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tüm bölgeye havaalanları, yollar, barajlar yapılırken şehirlerin de çehresi değişti. İstihdam olanakları arttırıldı.

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