‘Milli Görüş’ün ağabeyi’ Oğuzhan Asiltürk’e veda! Cenaze namazına Başkan Erdoğan da katıldı

DAVA ARKADAŞLARI A HABER'DE ANLATTI

20. Dönem RP Isparta Milletvekili Mustafa Köylü: Konuşmaya başlarsak saatlerce konuşmamız gerekiyor. Bir kere milli görüşün dev çınarlarından birisini daha bugün hakka uğurluyoruz. Bunlar emsali bulunmayacak insanlar, yeri doldurulamayacak insanlar. Birçok cesur insanlar gördüm ama Oğuzhan bey en cesuruydu. Dünya karşısına çıksa söyleyeceği hakkı mutlaka söyler hiçbir şeyden çekinmezdi.

"KONUŞURKEN KELİMELERİMİZİ SEÇERDİK"

Onunla konuşurken sürekli kelimelerimizi seçerek konuşurduk çünkü kelimelerin içerisinde bile hakka uymayan bir kelam olursa mutlaka anında müdahale ederdi düzeltirdi.