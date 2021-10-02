‘Milli Görüş’ün ağabeyi’ Oğuzhan Asiltürk'e veda! Cenaze namazına Başkan Erdoğan da katıldı
Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze merasimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Devlet adamlığından tutunuz siyaset içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti çok büyük gayretleri oldu." dedi. Ayrıntıları A Haber ekibinden Lamia Ayhan aktardı. Öte yandan dava arkadaşları Asiltürk'ü A Haber'de anlattı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86), Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Asiltürk için bugün Ankara'da Haca Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ"
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk Ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli büyüğüm Oğuzhan Ağabeyim ile birlikte uzun yıllar bir arada olduk.
Özellikle devlet adamlığından tutunuz bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, gayretleri oldu. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. Tüm ailesine tüm camiaya başsağlığı diliyoruz" dedi.
Dua edilmesinin ardından Oğuzhan Asiltürk'ün tabutu omuzlara alınarak cami avlusundan çıkarıldı.
Erdoğan da bir süre Asiltürk'ün tabutuna omuz verdi. Asiltürk'ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
86 YAŞINDA VEFAT ETTİ
Milli Görüş Hareketi'nin hayattaki son önemli isimlerinden, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayata veda etti.
Asiltürk, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte getirildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başından beri tedavisini yakından takip ettiği Asiltürk'ün vefatıyla ilgili, "Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz" bilgisini paylaştı.
DAVA ARKADAŞLARI A HABER'DE ANLATTI
20. Dönem RP Isparta Milletvekili Mustafa Köylü: Konuşmaya başlarsak saatlerce konuşmamız gerekiyor. Bir kere milli görüşün dev çınarlarından birisini daha bugün hakka uğurluyoruz. Bunlar emsali bulunmayacak insanlar, yeri doldurulamayacak insanlar. Birçok cesur insanlar gördüm ama Oğuzhan bey en cesuruydu. Dünya karşısına çıksa söyleyeceği hakkı mutlaka söyler hiçbir şeyden çekinmezdi.
"KONUŞURKEN KELİMELERİMİZİ SEÇERDİK"
Onunla konuşurken sürekli kelimelerimizi seçerek konuşurduk çünkü kelimelerin içerisinde bile hakka uymayan bir kelam olursa mutlaka anında müdahale ederdi düzeltirdi.
"TÜRK SİYASETİNİN MAREŞAL İSİMLERİNDEN"
20. Dönem RP Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın: Hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Türkiye siyasetinin Türkiye'nin gerçekten çok kıymetli değerlerinden birisini daha hakka yolcu edeceğiz. Gerçekten rahmetli Oğuzhan ağabeyimiz Türkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli devlet adamlarından birisidir. Türk siyasetinin tabiri caizse mareşal isimlerinden birisidir. Her kesimin saygısını kazanmış bir insandır.
"ERBAKAN HOCA'MIZIN GENARALLERİNDENDİR"
Türk siyasetinde derin izler bırakmış merhum Erbakan Hoca'mızın generallerindendir. En yakınındadır. Sağ koludur. Rahmetli Erbakan Hoca'mız siyaset sahnesine girdiği andan itibaren son nefesine kadar Oğuzhan ağabeyimiz yanında durmuştur.
ANISINI ANLATTI
Çok kararlı bir insandı. Bir düşünce ve fikri o kadar kararlı dururdu ki siz ordularla gelseniz bir milim kıpırdatamazsınız. Sanırsınız ki çok inatçı ama tam tersi kararlı bir insan olmasının yansıması bunun ötesinde hep gülün yüzü vardı. İlişkilerinde her zaman için sevgi, sempati ve sıcaklık vardı. Bir gün yine bir cenaze münasebetiyle mezarlığa girişte arkamdan seslendi genç bir kardeşimizin cenazesiydi. 'Necmettin bak görüyorsun ölüm genç yaşlı demiyor giden kardeşimiz genç bir kardeşimiz' dedi. 'Evet ağabey dedim doğru söylüyorsun' ama ben kenara çekildim, 'siz isterseniz önden buyurun sıramı size vereyim dedim' öyle bir gülüştük. Rahmetli her zaman için ölüme ahirete yakın duran bir insandı düşünce ve fikir itibariyle. Kendisini rahmetle anıyoruz.
"YALÇIN DAĞLAR GİBİ DİK OVALAR GİBİ ENGİN"
19-20. Dönem RP Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik: Bugün bir tarihi hafızanın musalla taşında bizi beklediği acılı günlerimizden bir gündür. Rahmetli Oğuzhan Asiltürk yalçın dağlar gibi başı dik ama ovalar gibi gönlü engin olan bir zattı. Kilidinin anahtarını bulursanız son derece sohbeti güzel ama bulmazsanız kapısı kapalı bir hazineydi. Zor günlerin çetin adamı zor adamı ama aynı zamanda altın adamıydı.
EN KIDEMLİ MİLLİ GÖRÜŞÇÜ
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a, ilk siyasi hareketi olan Milli Nizam Partisi'nden (MNP) bu yana yol arkadaşlığı yapan Asiltürk, Milli Görüş'ün bugün hayattaki en önemli ve kıdemli birkaç isminden biriydi. Erbakan'ın ölümünün ardından kendisini Milli Görüş Hareketi'nin lideri olarak da ilan eden Asiltürk'ün, Erbakan ile tanışması 1950'lerin ortalarına uzanıyor.
ERBAKAN'LA TANIŞMASI
1935 Malatya Hekimhan doğumlu Oğuzhan Asiltürk, ilkokul ve ortaokul ile liseyi Malatya'da okudu, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. Erbakan ile doçent olduğu 1954 yılında İTÜ'de namaz kılarken tanıştı. Asiltürk'ün, Erbakan ile tanışıklıkları daha sonra siyasi yol arkadaşlığına dönüştü. O dönem inşaat mühendisliği ve serbest müşavirlik yapan Asiltürk, Ankara örgütünün başında görev aldığı Milli Nizam Partisi kapatıldıktan sonra kurulan Milli Selamet Partisi'nin (MSP) kurucularından oldu. Asiltürk, Genel Sekreterliğini de yaptığı bu partiden 1973 yılında Ankara Milletvekili olarak Meclis'e girdi.
1970'li yıllarda Türkiye koalisyon hükümetleriyle yönetiliyordu. Milli Selamet Partisi de o koalisyonların çoğunda yer aldı. Asiltürk de 'hükümet mimarı' adıyla anıldı.
KOALİSYONLARIN MİMARI
Oğuzhan Asiltürk, 1973 seçimlerinden sonra Bülent Ecevit'in başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyonunun mimarları arasında yer aldı. Bu hükümette İçişleri Bakanlığı yaptı, yine kurucu mimarları arasında yer aldığı 1975 ve 1977'de Demirel başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinde de İçişleri ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.
1973 Türkiye genel seçimleri sonrası Bülent Ecevit tarafından CHP ve MSP koalisyon hükümeti kuruldu. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekâtı bu hükümet döneminde yapıldı.
12 EYLÜL'DE TUTUKLANDI
12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan MSP'yle ilgili davada Erbakan ve parti yöneticileriyle birlikte askeri mahkemede yargılandı. Davanın en uzun tutuklu kalan isimlerinden biriydi. Bir yıl tutuklu kalan Asiltürk, beraat ettiği bu yargılamanın ardından 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987'deki anayasa referandumuyla kalkınca tekrar aktif siyasete döndü.
İlk kongrede Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi, 11 yıl aradan sonra da bu kez memleketi Malatya'dan yeniden milletvekili oldu. Refah Partisi kapatılınca yerine kurulan Fazilet Partisi (FP) sonra da kapatılan Fazilet Partisi'nin yerine kurulan Saadet Partisi'nde hep karar alıcılar içinde yer aldı. Asiltürk, Erbakan'ın vefatının ardından da Saadet Partisi'nin YİK Başkanı oldu.
ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARINA KARŞI ÇIKTI
Yakın tarihin en önemli siyaset mühendisleri arasında sayılan Asiltürk, Refahyol koalisyonunu iktidardan eden 28 Şubat süreciyle ilgili davada da, camiasının o günkü yaklaşımının aksine, 28 Şubat'ın ordunun tümüne mal edilemeyeceğini savundu.
Yine yakın dönemin en sıcak gelişmelerinden Ergenekon ve Balyoz davalarında da farklı bir tutum aldı. Bu davalarla ordudaki anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini savundu. Evli ve 4 çocuk babası olan Oğuzhan Asiltürk'ün 'Sosyal Yapının Güçlendirilmesi' adlı bir kitabı bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ
Asiltürk, son dönemde de seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan partisi SP'yi Cumhur İttifakı'na taşımak istediği tartışmalarının odağında oldu. Başkan Erdoğan'ın 7 Ocak'ta kendisini evinde ziyaret etmesiyle başlayan bu tartışma, Erdoğan ile Beştepe'de iftar yemeğinde buluşması, ardından da Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin davetlileri arasında yer almasıyla alevlendi.
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