MSB duyurdu: TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz hedefi başarıyla vurdu
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan 'TCG GÖKÇEADA' fırkateyninin su üstü top atışlarında hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz, 29 Eylül 2021'de icra edilen su üstü top atışlarında hedefi başarıyla vurdu" denildi.
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz, 29 Eylül 2021'de icra edilen suüstü top atışlarında hedefi başarıyla vurdu.#MSB #TSK pic.twitter.com/0ENApG5IXl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2021
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