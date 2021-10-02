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MSB duyurdu: TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz hedefi başarıyla vurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2021
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MSB duyurdu: TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz hedefi başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan 'TCG GÖKÇEADA' fırkateyninin su üstü top atışlarında hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz, 29 Eylül 2021'de icra edilen su üstü top atışlarında hedefi başarıyla vurdu" denildi.

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