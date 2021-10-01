Oğuzhan Asiltürk kimdir, neden öldü? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı?
Oğuzhan Asiltürk kimdir? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti. Oğuzhan Asiltürk 14 Eylül'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Asiltürk'ün vefat haberinin ardından hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, neden öldü? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı? İşte Oğuzhan Asiltürk hakkında merak edilenler...
Oğuzhan Asiltürk kimdir, neden öldü? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 14 Eylül'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Oğuzhan Asiltürk'ün bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, neden öldü? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı? İşte Oğuzhan Asiltürk'ün hayat hikayesi...
OĞUZHAN ASİLTÜRK NEDEN ÖLDÜ?
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı. Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti.
OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?
Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Asiltürk, bir süre Serbest Müşavir Mühendislik, yaptıktan sonra siyasete atıldı.
Siyasi kariyeri boyunca 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Asiltürk, evli ve dört çocuk babasıydı.
OĞUZHAN ASİLTÜRK'ÜN SİYASİ KARİYERİ
MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.
Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını iddia ediyordu.
Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
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