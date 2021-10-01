Oğuzhan Asiltürk kimdir, neden öldü? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı?

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Asiltürk, bir süre Serbest Müşavir Mühendislik, yaptıktan sonra siyasete atıldı.

Siyasi kariyeri boyunca 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Asiltürk, evli ve dört çocuk babasıydı.