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Oğuzhan Asiltürk'ü dava arkadaşları A Haber'de anlattı: Yalçın dağlar gibi dik ovalar gibi engin...

A Haber
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Giriş: 02.10.2021 13:19
Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze merasimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber ekibinden Lamia Ayhan aktardı. Dava arkadaşları Asiltürk'ü A Haber'de anlattı.
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