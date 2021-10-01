Son dakika: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk vefat etti

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VEFAT MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 1, 2021

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün bugün sabah 09.00'da kalp durması sebebiyle vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Görüş hareketinin önemli ismi Asiltürk'ün bir süredir bu hastanede tedavi gördüğünü anımsatan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun."

Bakan Koca, Asiltürk'ün aşı olmadığı iddialarına ilişkin soru üzerine de bu tür bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan paylaşılamayacağını ifade etti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.