Son dakika: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk vefat etti
Son dakika haberi... Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'den itibaren hastanede tedavi görüyordu. Asiltürk'e zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu. Vefat mesajı yayınlayan Başkan Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun." dedi. A Haber'e bağlanan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, "Türkiye'nin son yıllarına dolu dolu yaşayan bütün mücadelelerin özgürlük mücadelelerinin içinde bulunan o ülkenin kendi ayakları üzerinde kalkabilmesi için sürdürülen mücadelenin en önemli kilit isimlerinden biriydi." dedi.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi.
Asiltürk, 13 Eylül'de ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asiltürk'ün doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VEFAT MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.
Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 1, 2021
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün bugün sabah 09.00'da kalp durması sebebiyle vefat ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Milli Görüş hareketinin önemli ismi Asiltürk'ün bir süredir bu hastanede tedavi gördüğünü anımsatan Koca, şu bilgileri paylaştı:
"Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun."
Bakan Koca, Asiltürk'ün aşı olmadığı iddialarına ilişkin soru üzerine de bu tür bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan paylaşılamayacağını ifade etti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
"MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİYDİ"
Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından A Haber'e bağlanan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, "Allah gani gani rahmet eylesin. Cenabı Hak mekanını cennet eylesin inşallah. Oğuzhan ağabey günlerdir rahatsızdı. Hepimiz dua ediyorduk inşallah tekrar ayağa kalkar diye ama demek ki vade dolmuş. Son dönemin belki en önemli isimlerinden birisiydi. Türkiye'nin son yıllarına dolu dolu yaşayan bütün mücadelelerin özgürlük mücadelelerinin içinde bulunan o ülkenin kendi ayakları üzerinde kalkabilmesi için sürdürülen mücadelenin en önemli kilit isimlerinden biriydi. Oğuzhan ağabey inandığı için gereken her türlü fedakarlığı yapan bunun için takınılması gereken şeyleri daha çok bulunduğu noktalarda eğitimle ilgili insan yetiştirmeyle alakalı yerlere ağırlık verirdi." ifadelerini kullandı.
"ÖRNEK BİR ŞAHSİYET OLARAK HATIRLANACAK"
TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman:
"Çok üzgünüm. Değerli bir insan aramızdan ayrıldı ebediyete intikal etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Değerli inanmış gerçekten inanmış bir insandı. Dürüst, faziletli ve azığıyla beraber gitti diyelim çok hizmetleri var örnek bir şahsiyet olarak hatırlanacak. Allah rahmet eylesin. İsmi unutulmayacaklardan birisidir. Kendisiyle beraber olmak nasip olmuştu. Birlikte siyaset yaptık. İnsan olarak baba olarak bir Müslüman olarak güzel bir hayat sürdü. Mekanı cennet olsun."
AK PARTİ'DEN İLK MESAJ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Asiltürk'ün vefatı sonrası sosyal medya hesabından, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 1, 2021
Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.
Mekanı cennet olsun.
"TÜRK SİYASETİNE DAMGASINI VURMUŞ BİRİSİ"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
"Öncelikle Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Milletimizin camiamızın ailesinin bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Gerçekten Oğuzhan ağabey Türk siyasetine damgasını vurmuş geride iz bırakmış olan önemli isimlerden birisidir. Yeniden büyük Türkiye'nin kurulması idealiyle çok genç yaşlarından itibaren milli görüş davasına omuz vermiş milli görüş davasının öncülerinden olmuş, imkanların olmadığı çok zor zamanlarda çok kötü günlerde bu davayı omuzlayarak gerçekten önemli bir görüş icra etmiştir. Allah rahmet eylesin."
Eski Bakan Bülent Akarcalı:
"Çok üzüldüm. Rahmetliyle bir ay önce düğünde beraberdir eşiyle birlikte gayet iyiydi. Çok üzüldüm aniden gitmesine. Hakikatten değerli bir arkadaşımızdı. 83-2002 arası kesintisiz birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset yaptık. Son derece ağır başlı, dengeli uzlaşmacı istikrar sağlayan bir kişilikti."
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
"Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Oğuzhan beyle biz de dönem dönem bir araya geldik. Daha yakından tanıma imkanımız oldu. Hastaneye yattığını öğrendiğimde büyük üzüntü duydum. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden bir tanesiydi."
OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?
Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Mahmut Besim- Fatma Asiltürk çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi. İçişleri Eski Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak uzun yıllar hizmette bulundu.
Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirmiş daha sonra da siyasete girmiştir.
Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile omuz omuza mücadele eden Oğuzhan Asiltürk, ümmet davasında yasaklarla, iftiralarla karşılaştı.
Milli Selamet Partisi (MSP) Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kalan Asiltürk, daha sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı.
Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede Refah Partisi genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Daha sonra Fazilet Partisi'ne girdi.
Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçilen Oğuzhan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı da bulunmaktadır.
Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini söyledi. Yine 28 Şubat Postmodern sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etti.
Milli Görüş'ün son partisi Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı görevine devam eden Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıdır.
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