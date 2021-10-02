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Gara'ya hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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Gara’ya hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Ara, Bul, Yok Et!Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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