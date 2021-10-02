Gara'ya hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Ara, Bul, Yok Et!Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2021
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ajk1hWF4zi