FETÖ'nün Zaman'ı aboneleri böyle fişledi! Belgeleri ortaya çıktı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında kapatılan Zaman Gazetesi'nin fişleme tutanakları ortaya çıktı. Zaman Gazetesi aboneliğini kabul etmeyen ve ilan vermeyi reddeden firmalara yönelik geniş kapsamlı bir rapor düzenlendiği belirlendi. Örgüt mensupları tarafından tutulan raporlarda; ilgili firmaların isimleri, cep telefonu numaraları ile adreslerinin yanı sıra "aboneliği kabul etmeme" gerekçelerini açık bir şekilde yazıldığı tespit edildi. Bazı firmaların yanında "A firmasının çekinceleri var. Yeniden ziyaret edilecek" gibi bir not düşülürken, bazıları için de "XYZ şirketinde sıkıntı yok" yazıldığı görüldü. Aboneliği reddeden bir kimse için de "Z Şirketinin genel müdürü Zaman ile işinin olmayacağını hatta 'Kullandığım ilaç Zaman gazetesine sarılı olsa idi o ilacı da kullanmazdım'" dediği belirtildi.
Fetullaçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının merkezi olarak bilinen Zaman Gazetesi'nin fişleme yaptığı bir kez daha belgelendi. Gazetenin reklam departmanı tarafından 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından hazırlanan raporlarda, Karadeniz bölgesinde bulunan ve çeşitli iş kollarına ait firmaların tek tek fişlendiği ortaya çıktı. Örgüt mensupları tarafından tutulan raporlarda; Zaman'ı istemeyen kişilerin "aboneliği kabul etmeme" ve "ilan vermeyi reddetme" gerekçelerinin açıkça yazıldığı tespit edildi.
ŞİRKETLER FİŞLENMİŞ
FETÖ'nün yayın organına Zaman Gazetesi'ne kayyum olarak atanan Sezai Şengönül, örgütün yapılanmasını deşifre eden bilgiler verdi. Şengönül, FETÖ'nün fişleme kodlarını, "Girift İn" ismini verdiği kitabında anlattı:
"Bir gün kayyım yönetimine bir evrak ulaştı. Bir müşteri listesiydi. İlgili liste üzerinde firmaların karşısında kiminle görüşüldüğü, firma ismi, bütçe teklifi, reklam vermeme gerekçeleri de açıkça not edilmişti. O listelerde kabaca 100'den fazla firma adı vardı. Bu listede fişleme gibi bir durum söz konusuydu!"
"ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI. GAZETEYİ KESTİ"
FETÖ tarafından fişlenen belediyeler ve firmalar ile ilgili şu notlar düşüldü:
*X şirketinin sahibi bize yakın ortağı da AKP'ye yakın ama dikkat çekmeyelim, biraz bekleyelim, 17-25 den sonra bize sıkıntı olabilir, bu gazete de ilan vermemiz.
*Y şirketinin sahibi AKP'li reklam vermeyeceğini söyledi.
*Z Şirketinin genel müdürü hiç bir grup şirketinin Zaman ile işinin olmayacağını hatta 'Kullandığım ilaç Zaman gazetesine sarılı olsa idi o ilacı da kullanmazdım' dedi.
*'XYZ Şirketinde sıkıntı yok bu sene de her yıl ki gibi bize reklam vereceğini' söyledi.
*Bu yıl TG kullanacaklardı. Yönetimin yüzde 85'i AKP'li. Süreçte camiayı haksız buluyorlar. Haklı bulan ortaklarına da baskı uyguluyorlar. Çalışmak istemiyorlar.
*Firma Sahibi. X Bey Süleyman Efendi cemaatinden. Süreçte camiayı haksız buluyor. Çocuklarını okuldan aldı. Gazeteyi kesti...
*Firma 25 gazete alıyordu. Süreçten dolayı kesti. Reklam teklifimizi iptal ettiler. Reklam vermek, çalışmak istemiyorlar.
*Firma CHP'li olup süreçten dolayı baskı ve çevre tepkisinden dolayı gazetede görünmek istemiyor.
*Firma iş adamları derneğinden istifa etti. Gazetenin yayınlarını eleştiriyor. AKP'li olduğunu söylüyor. H.E (bunun anlamı 'hoca efendi' demek onların jargonunda, kastedilen Fetullah Gülen, bu arada birçok evrakta bu notu gördük orada) tarafından yanıltıldığını söylüyor.
*Süreçten dolayı çalışmıyorlar. Rektör yardımcısı baskılardan istifa etti.
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