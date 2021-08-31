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Son dakika: CHP'li İBB'nin kontrolündeki İSPARK batıyor: Zararı 115 milyon liraya çıktı iddiası! Konkordato ilan edebilir

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Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Son dakika: CHP’li İBB’nin kontrolündeki İSPARK batıyor: Zararı 115 milyon liraya çıktı iddiası! Konkordato ilan edebilir

Son dakika haberine göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK, son iki yıldır her geçen gün batmaya doğru ilerliyor. İddiaya göre İSPARK'ın zararının iki yılda 115 milyon liraya çıktığı ve yakında konkordato ilan edebileceği belirtildi. Öte yandan yıl sonu zarar beklentisi ise 200 milyon lira.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK, gün geçtikçe batıyor.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İB'ye bağlı olan İSPARK'ın zararı, iki yılda 115 milyon liraya çıktı.

İSPARK'ın bu zararı, CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın bile tepkisine yol açtı.

YIL SONU ZARAR BEKLENTİSİ 200 MİLYON LİRA
Konuyla ilgili durumu Korkusuz gazetesinde bugünkü köşesine taşıyan Ataklı, yıl sonunda zararın 200 milyon lirayı bulacağını ve İSPARK'ın yakında konkordato ilan edebileceğini söyledi.

"İBB BÖYLE GİDERSE KAYBEDER"
Otopark işletmeciliğinin iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten Ataklı, görevli maaşlarının dışında sıfır maliyetli bir şirketin nasıl zarar ettiğini sorgularken, İBB'nin bu durumu düzeltmediği takdirde iflasla İSPARK'ı kaybedebileceğini de yazdı.

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