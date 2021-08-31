Son dakika: CHP’li İBB’nin kontrolündeki İSPARK batıyor: Zararı 115 milyon liraya çıktı iddiası! Konkordato ilan edebilir

"İBB BÖYLE GİDERSE KAYBEDER"

Otopark işletmeciliğinin iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten Ataklı, görevli maaşlarının dışında sıfır maliyetli bir şirketin nasıl zarar ettiğini sorgularken, İBB'nin bu durumu düzeltmediği takdirde iflasla İSPARK'ı kaybedebileceğini de yazdı.

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