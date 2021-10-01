Son dakika: MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe! Sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Terör örgütlerine nefes aldırmayan güvenlik güçleri, Kandil'deki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.
Kandil'deki başarılı operasyonlar sonucunda, yönetici seviyesindeki teröristlere sığınacak alan bırakmayan MİT; PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerini köşeye sıkıştırarak hareketsiz bıraktı.
Faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen M.H.Arıtürk, MİT-TSK operasyonu neticesinde Kandil'de etkisiz hale getirildi.
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