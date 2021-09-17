CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin HDP’ye seçim konusunda diyet borcu olarak bıraktığı İSPARK’ta yeni skandal: Vatandaşın aracı rehin alındı

"Bu saçmalığı, gerginliği yaşamaya mecbur mu İstanbullu?" sorusunu yönelten Cilara, "Bu arada aracımı rehin alamayacaklarını, böyle bir zorlama karşısında bariyerleri kırıp çıkacağımı söyledim, yanımızda kart olmasa bunu yapacaktım. Kart yoksa plakaya yazın, rehin almak ne demek? Hadi nakit ödemenin kaldırılmasını anladık, benim takıldığım konu bu da değil. Kredi kartın olmayabilir veya vardır ama içinde para olmayabilir, eskiden plakaya yazdırır giderdin. Aracı rehin almak ne demek yahu?" şeklinde konuştu.