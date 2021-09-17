CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin HDP'ye seçim konusunda diyet borcu olarak bıraktığı İSPARK'ta yeni skandal: Vatandaşın aracı rehin alındı
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olan ve seçim sonrası HDP'li kadrolara diyet borcu olarak bırakılan İSPARK'ta yeni bir skandal daha yaşandı. Sadece iki yılda tam 115 milyon lira zarar eden İSPARK'ta vatandaşın araçları rehin alınmaya başlandı. Gazeteci Çağlar Cilara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aracının İSPARK tarafından rehin alınmak istendiğini duyururken İBB'ye seslendi. Cilara "Bu saçmalığı, gerginliği yaşamaya mecbur mu İstanbullu?" ifadelerini kullandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oy için HDP'ye peşkeş çektiği İSPARK'ta skandallar yaşanmaya devam ediyor.
115 MİLYON LİRA ZARARDA
Ekrem İmamoğlu yönetiminin belediyeyi devraldığı 2019 yılından bu yana 115 milyon lira zarar eden İSPARK'ta şimdi de vatandaşların araçları rehin alınmaya başlandı.
İSPARK OTOMOBİLİ REHİN ALDI
İBB'nin en büyük iştiraklerinden biri olan kurum ile ilgili son skandal ise Tepebaşı'nda meydana geldi. Gazeteci Çağlar Cilara, aracının İSPARK tarafından rehin alınmak istediğini duyurdu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi.
"REHİN ALMA DÖNEMİ BAŞLADI"
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Cilara, "İspark'ta araç rehin alma dönemi başladı. Biraz önce Tepebaşı'ndaki katlı otoparkta çıkarken nakit para uzattım, sadece kart geçerli olduğunu, yoksa aracı rehin alacaklarını söylediler. Hakan Aygün ile birlikteydik, kartını verdi de öyle çıkabildik" ifadelerini kullandı.
"Bu saçmalığı, gerginliği yaşamaya mecbur mu İstanbullu?" sorusunu yönelten Cilara, "Bu arada aracımı rehin alamayacaklarını, böyle bir zorlama karşısında bariyerleri kırıp çıkacağımı söyledim, yanımızda kart olmasa bunu yapacaktım. Kart yoksa plakaya yazın, rehin almak ne demek? Hadi nakit ödemenin kaldırılmasını anladık, benim takıldığım konu bu da değil. Kredi kartın olmayabilir veya vardır ama içinde para olmayabilir, eskiden plakaya yazdırır giderdin. Aracı rehin almak ne demek yahu?" şeklinde konuştu.
HDP'YE OY KARŞILIĞI VERİLMİŞTİ
Seçimlerde HDP desteği ile İstanbul'u kazanan CHP, İstanbul'da HDP'ye oy karşılığında belediye ve iştiraklerinde kadro sözü vermişti. İSPARK'ın da HDP'ye seçim sürecinde ödül olarak verildiği bilinen bir gerçek.
İMAMOĞLU "NEDEN ZARAR ETSİN?" DEMİŞTİ
Seçimlerden önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSPARK niye zarar etsin? Eğer zarar ediyorsa kaçak vardır." demişti. İmamoğlu yönetimindeki İSPARK tam 115 milyon lira zarar etti.
HDP'NİN YOL AÇTIĞI ZARARLAR YÜZÜNDEN KARTLI ÖDEMEYE GEÇİLDİ
İmamoğlu'nun seçim ödülü olarak HDP'li kadrolar tarafından yönetilmesine izin verdiği İSPARK'ın nakit ödeme alındığı dönemlerde sürekli zarar ettiği ve İBB'nin kasasına gereken ödemenin yapılmadığı iddiası ortaya atıldı. İSPARK'ın zarar ettiği süreç İstanbul'da CHP ile ortağı HDP arasında kriz çıkardı.
HDP'YE KAYNAK GİTMESİN DİYE...
CHP'li yönetimin İSPARK'ta ittifak ortağı HDP'den kaynaklı oluşan kayıpların önüne geçmek için nakit yerine kartlı ödeme sistemine geçtiği de konuşulanlar arasında.
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