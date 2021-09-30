AKINCI HÜRKUŞ ve F-16 TEKNOFEST’te birlikte uçtu! Türkiye’yi gururlandıran paylaşım

TEKNOFEST'e yerli ve milli uçaklar damga vururken, F-16'nın içinden gelen görüntüler heyecanlandırdı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve bu sene 4. kez yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST sona erdi.