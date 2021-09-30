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AKINCI HÜRKUŞ ve F-16 TEKNOFEST'te birlikte uçtu! Türkiye'yi gururlandıran paylaşım

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Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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AKINCI HÜRKUŞ ve F-16 TEKNOFEST’te birlikte uçtu! Türkiye’yi gururlandıran paylaşım

Dünyanın merakla takip ettiği AKINCI ve HÜRKUŞ TEKNOFEST'te F-16 savaş jetleriyle birlikte uçtu. Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te çekilen görüntüleri paylaştı. İşte Bayraktar'ın gururlandıran TBT'si.

Türkiye'nin gözdeleri AKINCI ve HÜRKUŞ TEKNOFEST'te F-16 savaş jetiyle birlikte uçtu. Milli Savunma Bakanlığı, F-16 kokpitinden çekilen görüntüleri paylaştı. AKINCI TİHA, HÜRKUŞ ile F-16'nın birlikte uçuşunun görüntüleri büyük beğeni topladı.

TEKNOFEST'e yerli ve milli uçaklar damga vururken, F-16'nın içinden gelen görüntüler heyecanlandırdı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve bu sene 4. kez yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST sona erdi.

GÖRÜNTÜLER F-16 KOKPİTİNDEN

İlk kez TEKNOFEST'te yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16 savaş jetinin gösteri uçuşu F-16 kokpitinden görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı ilk kez gerçekleşen bu gösterinin görüntülerini paylaştı.

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