Mehmet Faruk Saygın kimdir, kaç yaşında, nereli? Artvin Kemalpaşa Kaymakamı kim? Artvin'de Ağustos 2021'den beri görev yapan Kaymakam Saygın'ın kim olduğu sosyal medyada ve arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bursa doğumlu olan Saygın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İşte; Kaymakam Saygın hakkında merak edilen bilgiler!