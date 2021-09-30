Mehmet Faruk Saygın kimdir, kaç yaşında, nereli? Artvin Kemalpaşa Kaymakamı kim?
Artvin Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın kimdir? Arama motorlarında sorgulanan isimlerden birisi olan Mehmet Faruk Saygın’ın kim olduğu merak ediliyor. Konya Emirgazi Kaymakamı olarak göreve başlayan Saygın, Ağustos 2021’de Artvin’in Kemalpaşa ilçesine atanmıştı. İşte; Mehmet Faruk Saygın kimdir sorusunun cevabı!
Mehmet Faruk Saygın kimdir, kaç yaşında, nereli? Artvin Kemalpaşa Kaymakamı kim? Artvin'de Ağustos 2021'den beri görev yapan Kaymakam Saygın'ın kim olduğu sosyal medyada ve arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bursa doğumlu olan Saygın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İşte; Kaymakam Saygın hakkında merak edilen bilgiler!
MEHMET FARUK SAYGIN KİMDİR?
Bursa'da 1993 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Bursa'da tamamlayan Kaymakam Saygın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
2018 yılında 106. dönem Kaymakamı olarak Bursa Valiliğinde Mülki İdare Amirliğine intisap etti.
2020-2021 yıllarında Konya - Emirgazi Kaymakamı olarak görev yaptı.
Kaymakam Saygın, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 19.08.2021 tarihli ve 2021/142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmıştır.
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