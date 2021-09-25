Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 kişiyi işten çıkardı
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptığı açıklamada seçimler öncesinde “Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız” diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığını, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığı ortaya çıktı.
GÖKSU'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bir özel televizyon kanalında açıklamada bulundu.
İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI
Tevfik Göksu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 10 Aralık 2018 tarihinde "Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak, asgari ücret net 2200 TL'ye yükselecek ve emekçi kardeşlerim geriye dönük 3 aylık farklarını da alacak!." ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" şeklinde yaptığı açıklama yaptığı hatırlattı.
13 BİN 312 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI
Tevfik Göksu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığını açıkladı.
KAYNAK İSRAFI VAR DİYORDU
Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde insan kaynağı israfının olduğunu iddia ettiği hatırlatarak, "Haziran 2019-Eylül 2021. 20 Eylül tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan eleman sayısı 44 bin 995. Gerçekten yok artık. Ben de bu çalışmayı yapınca şoke oldum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Böyle bir israf var, böyle kaynak israfı var' diyordu. Bu ne demek? 'Yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 milyar ilave para harcıyor' demek" ifadelerini kullandı.
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