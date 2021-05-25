CHP'li İBB hizmete değil makete para yatırıyor!





İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti.

Kurbağalıdere ıslah çalışmaları 2012'de AK Parti tarafından başlatıldı. AK Parti döneminde yapılan üç ihale ile dere için yaklaşık 250 milyon TL harcandı. Çalışmalar yüzde 98 oranında tamamlandı ancak buna rağmen İBB hesabından 8 Ekim 2020'de 'Nasıl başladı nasıl bitti?' denilerek bir mesaj yayımlandı. İBB Başkanı İmamoğlu da 19 Eylül 2020'de 'Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük' algısına imza attı.