Vatandaş böyle hizmet görmedi! CHP'li 9 başkanın attığı temel törenden sonra kapatıldı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganı ile bir kreşin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene CHP'li 9 belediye başkanı, bazı vekiller ve CHP Genel Başkanı Faik Öztrak katıldı.

PROJEYİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Temel atma töreninin sloganı da, törende sarf edilen sözler de oldukça iddialıydı. Öztrak, Zeydan Karalar'ı ve kreş yatırımını öve öve bitiremezken, Kııçdaroğlu'nun, 'Bu tür yatırımların nasıl yapılacağını insanlara gösteriyorsun' sözleri de dikkat çekiciydi.