Vatandaş böyle hizmet görmedi! CHP'li 9 başkanın attığı temel törenden sonra kapatıldı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve 9 CHP'li Belediye Başkanıyla birlikte 26 Haziran'da bir kreşin temelini atmıştı. Törende, "Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi" sloganıyla pankartlar asıldı. Aradan 18 gün geçti. İnşaatın başlaması bir yana dökülen betonun üzeri bile toprakla kapatıldı. Öte yandan törende Karalar, o mahalleden arazi satın aldığını, bu yüzden güzelleştireceğini ifade etti. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganı ile bir kreşin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene CHP'li 9 belediye başkanı, bazı vekiller ve CHP Genel Başkanı Faik Öztrak katıldı.
PROJEYİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER
Temel atma töreninin sloganı da, törende sarf edilen sözler de oldukça iddialıydı. Öztrak, Zeydan Karalar'ı ve kreş yatırımını öve öve bitiremezken, Kııçdaroğlu'nun, 'Bu tür yatırımların nasıl yapılacağını insanlara gösteriyorsun' sözleri de dikkat çekiciydi.
TEMEL ATMA TÖRENİNDEN GÜNLER SONRA DİKKAT ÇEKEN MANZARA
Törendeki iddialı sözlerin ömrü çok da uzun olmadı. Zeydan Karalar'ın, Faik Öztrak'ın hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile öve öve bitiremediği törenden günler sonra temel atılan alan topraklarla örtüldü. Toprakla dolu alanda, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' pankartının asılı olması da dikkat çekiyor.
"10 CM BETON DÖKMÜŞLER"
Bölge halkı toprağın neden döküldüğünü bilmiyor. Bu konuda herhangi bir açıklama veya bilgilendirme yapılmadı. Ancak Sarıçam halkı, 10 cm'lik bir beton döküldüğünü, temelin göstermelik olarak atıldığını belirtiyor.
KARALAR'DAN İTİRAF
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam'daki hayali kreş temel atma töreninde bir de itirafta bulundu. O mahalleden arazi satın aldığını, bu yüzden güzelleştireceğini söyledi.
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