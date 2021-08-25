İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ayağına sıktı! CHP'nin hizmet yapmadığını sosyal medyasından duyurdu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odak noktası oldu. 20 yıldır CHP'nin yönetiminde olan Bakırköy'ün yollarının yapılmadığını söyleyen İmamoğlu, kendi ayağına sıktı. AK Parti Bakırköy İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Halit Cebeci, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakırköy 20 yıldır CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor haklısınız hiçbir hizmet yapılmadı üstelik yapmaya çalıştıklarınızı da yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" dedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından başlattığı yalan siyaseti elinde patladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir algı operasyonuna daha imza attı. Sosyal medya hesabından, "Bu cadde 25 yıldan fazladır hizmet görmemişti. Bakırköy İncirli Caddesi'ni yaya odaklı olarak baştan sona yeniliyor, altyapı sorununu çözüyor, trafiği düzenliyoruz." paylaşımında bulundu.
AK Parti Bakırköy İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Halit Cebeci, de "Bakırköy 20 yıldır CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor haklısınız hiç bir hizmet yapılmadı üstelik yapmaya çalıştıklarınızı da yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" paylaşımında bulunarak İBB'nin altyapı çalışmaları sırasında patlattığı İSKİ isale hattını paylaştı.
20 yıldır CHP yönetiminde olan Bakırköy'ün videosunu paylaşan İmamoğlu, "Bu cadde 25 yıldan fazladır hizmet görmemişti. Bakırköy İncirli Caddesi'ni yaya odaklı olarak baştan sona yeniliyor, altyapı sorununu çözüyor, trafiği düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
KENDİ PARTİSİNİ GÖMDÜ
İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden sözde 'Hizmet yapıyoruz' paylaşımına büyük bir tepki geldi. Kendi partisinin belediyesini yere gömen İmamoğlu'nun paylaşıma 'Ekrem bey, Bakırköy 25 yıldır CHP'de' yorumu yapıldı.
"BAKIRKÖY 20 YILDIR CHP'DE"
AK Parti Bakırköy İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Halit Cebeci, "Bakırköy 20 yıldır CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor haklısınız hiçbir hizmet yapılmadı üstelik yapmaya çalıştıklarınızı da yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" dedi.
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