Ankara’da köpeğe tecavüz edip ölümüne neden olduğu iddia edilen Volkan Uzun hakkında flaş karar

Ankara Çankaya'da komşusunun köpeğine tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen sanık Volkan Uzun hakkında yargılandığı mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Küçükesat semtindeki bir apartman dairesinde köpeğe eziyet edildiğine yönelik sesler duyulmasının üzerine vatandaşlar polise ve köpeğin sahibine bildirmişti. Bunun üzerine eve gelen U.S., 'cocker' cinsi köpeğini ölü olarak ve anüsünde kan olduğunu görmüş, sonrasında Uzun'un köpeğe tecavüz edip öldürdüğünü düşünerek şikayetçi olmuştu. Suçlamaları kabul etmeyen Uzun ise köpeği kendisinin öldürmediğini, üstüne çamaşır sepeti düştüğünü iddia etmişti.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Volkan Uzun hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasına sanık katılmazken, sanık avukatı ise müvekkilinin can güvenliği olmadığı için katılmadığını ifade etti. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi bünyesindeki avukatlar ise bu duruma itiraz ederek sanığın duruşmaya zorla getirilmesini ve tutuklu yargılanmasını istedi. Avukatların talebini dinleyen mahkeme, sanık hakkında yakalama kararının çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.