CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AB ülkelerine şikayet etti

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada "Yaptığımız çalışmaları bir şekliyle AB delegasyonlarına aktarmak isteriz. Sorunlarımız var, doğru, bu sorunları aşma konusunda da kararlı bir irademiz var. Gidişten kaygılarımız var. Kaygıları gidermeye ve toplumun değişik kesimleriyle ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Demokratik standartlar konusunda sorunlarımız var." gibi skandal ifadeler kullandı.

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