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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AB ülkelerine şikayet etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AB ülkelerine şikayet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyükelçileriyle "çalışma yemeğinde" bir araya geldi. Türkiye'yi Avrupalılara şikayet eden CHP'li Kılıçdaroğlu açıklamalarında "Gidişten kaygılarımız var. Kaygıları gidermeye ve toplumun değişik kesimleriyle ilişkiler kurmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

2023 seçimleri öncesi adaylığını garantilemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ısınma turlarına başladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Avrupa Birliği'ne üye ülke başladı.

Yemeğin AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'un ev sahipliğinde gerçekleştiği belirtildi. Yemekte Kılıçdaroğlu'na Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

ADAYLIK İÇİN BATI'YA YARANMA ÇABASINA GİRİŞEN KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER

Adaylık konusunda yerini garantilemek isteyen CHP lideri, Batı'nın desteğini almak için ülkemizi şikayet ederek sahiplerinin gözüne girmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada "Yaptığımız çalışmaları bir şekliyle AB delegasyonlarına aktarmak isteriz. Sorunlarımız var, doğru, bu sorunları aşma konusunda da kararlı bir irademiz var. Gidişten kaygılarımız var. Kaygıları gidermeye ve toplumun değişik kesimleriyle ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Demokratik standartlar konusunda sorunlarımız var." gibi skandal ifadeler kullandı.

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