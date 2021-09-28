İşte HDP'nin CHP'den istekleri: "Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeli" HDP Millet İttifakı'ndan ne talep ediyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Kürt sorunu olduğunun altını çizmesinin ve bu konuda çözüm yolu olarak HDP'yi işaret etmesinin ardından HDP'den konuya ilişkin açıklama geldi. HDP vekili İmam Taşçıer Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41’inci maddesinin değişmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederken, bu konuda çözüm yolu olarak HDP'yi işaret etmişti.
KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN...
HDP vekili İmam Taşçıer Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerini yorumladı.
TARTIŞMA YARATMAK GEREKİYOR
Taşçıer, 'Kürt sorununun' çözümü için doğru bir tartışma yaratılması gerektiğini dile getirdi.
"ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMEZSE KÜRT SORUNU TARTIŞILMAZ"
Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." ifadelerini kullandı.
ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?
HDP'nin değiştirilmesini talep ettiği Anayasanın ilk 4 maddesi şöyle:
I. Devletin şekli
Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, Resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...
- 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve maç fikstürü
- YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...
- Son dakika: Twitter çöktü mü? 28 Eylül Twitter neden açılmıyor? Akış Yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?
- MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?
- EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
- Gözler KYK'da! Burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı?
- 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...
- Ajax Beşiktaş maçı canlı izle! 28 Eylül Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayın var mı?
- DGS yurt kayıtları ne zaman başlıyor? Dikey geçiş öğrencilerinin 2021 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Ajax BJK şifresiz veren kanallar hangileri? Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları!
- MEB açıkladı! Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 PYBS İOKBS bursu ayın kaçında yatar?