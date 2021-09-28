İşte HDP'nin CHP'den istekleri: "Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeli" HDP Millet İttifakı'ndan ne talep ediyor?

KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN...

HDP vekili İmam Taşçıer Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerini yorumladı.