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İşte HDP'nin CHP'den istekleri: "Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeli" HDP Millet İttifakı'ndan ne talep ediyor?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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İşte HDP’nin CHP’den istekleri: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeli HDP Millet İttifakı’ndan ne talep ediyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Kürt sorunu olduğunun altını çizmesinin ve bu konuda çözüm yolu olarak HDP'yi işaret etmesinin ardından HDP'den konuya ilişkin açıklama geldi. HDP vekili İmam Taşçıer Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41’inci maddesinin değişmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederken, bu konuda çözüm yolu olarak HDP'yi işaret etmişti.

KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN...

HDP vekili İmam Taşçıer Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerini yorumladı.

TARTIŞMA YARATMAK GEREKİYOR

Taşçıer, 'Kürt sorununun' çözümü için doğru bir tartışma yaratılması gerektiğini dile getirdi.

"ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMEZSE KÜRT SORUNU TARTIŞILMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." ifadelerini kullandı.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

HDP'nin değiştirilmesini talep ettiği Anayasanın ilk 4 maddesi şöyle:

I. Devletin şekli

Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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